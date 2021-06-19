«خناقة شركاء» تكشف غموض سرقة محتويات محل بـ 2 مليون جنيه في المقطم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن “خناقة” شركاء كشفت لغز سرقة محتويات محل أدوات منزلية بـ ٢ مليون جنيه بمنطقة المقطم.

حيث كشفت التحريات وأثناء مناقشة المجني عليه صاحب المحل أن شريكه قام بتهديده قبل الواقعه بأيام لأنه أبلغه بنيته في فض الشراكة ولكن المجني عليه قال له إنه لا يمكنه الفض وإعطائه نصيبه من الأرباح ورأس المال في الوقت الحالي فقام بتهديده ولكنه لم يتوقع سرقته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تمكن رجال مباحث المقطم برئاسة المقدم محمود اسماعيل من ضبط المتهمين واعترفوا بسرقة المحل.

وكان تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من صاحب محل أدوات منزلية كائن بدائرة القسم بإكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة (كمية من الأدوات المنزلية تقدر قيمتها بـحوالى 2 مليون جنيه - مجموعة من المكتبات الخشبية المُستخدمة فى عرض المنتجات - خزينة بداخلها مجموعة من الأوراق) من داخل المحل .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتويات المحل ملك المجنى عليه ، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وتمكنوا من الدخول للمحل المشار إليه بأسلوب " كسر القفل" ، والإستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارتين " تم ضبطهما" ولاذوا بالفرار ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها ، وتم بإرشادهم ضبط كافة البضائع المُستولى عليها داخل مخزن ملك أحد المتهمين كائن بدائرة القسم ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها "مغلقة وبداخلها الأوراق المُستولى عليها" بمكان إخفائها بمسكن (صديقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.