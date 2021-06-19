السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

على خطى محمد رمضان.. يسرا اللوزي «نمبر وان» (صور)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفنانة يسرا اللوزي مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على «انستجرام» أثناء أداء علامة الفنان محمد رمضان وهو يحرك بيديه إشارة إلى كونه «نمبر وان».

وظهرت يسرا في الصور وهي تجلس على كرسي، مقلدة حركة الفنان محمد رمضان "نمبر وان"، كما أنها وضعت سيجارة في فمها، وكتبت الفنانة يسرا اللوزي، على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية قائلًة: «لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة».

وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتبوا الكثير من التعليقات، جاء أبرزها من أحد رواد السوشيال ميديا، يدعى نادر كمال: "محمد رمضان رسم الطريق وانتوا مشيوا عليه"، وكتب محمد عسكر: "محمد رمضان ويسرا اللوزي نمبر وان".

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي محمد رمضان نمبر وان انستجرام جمهور

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