انطلاق الدورة الرابعة لمعهد محاماة الشرقية أول أغسطس

أعلنت نقابة محامي الشرقية (شمال وجنوب) استمرار فتح باب الالتحاق بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة، تحت إشراف الأستاذ عادل عفيفي نقيب محامي جنوب الشرقية، والأستاذ مصطفى البحطيطي، نقيب محامي شمال الشرقية، ورعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وطبقا لإعلان النقابة فإن تسجيل الأسماء في الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة، لدى موظف النقابة بمقر النقابة الفرعية، على أن تنطلق أولى المحاضرات يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس المقبل بمقر نادي المحامين بالزقازيق.

ويستضيف معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأحد، محاضرة بالدورة الرابعة له، لنقابات: شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.