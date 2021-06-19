السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يناقش خطة رفع كفاءة القوات المسلحة.. وتطورات «حياة كريمة»

جريدة الدستور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكل أفرع القوات المُسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكل عناصر القوات المُسلحة طبقًا لأحدث التقنيات فى مجال التدريب والتسليح.

كما ناقش الرئيس، خلال الاجتماع، آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة فى مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير فى كل القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكل المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

«أفشة على الدكة».. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجى

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

الأمن التونسي يطلق «الغاز» على جمهور الترجي.. واختناق لاعبي الأهلي (صور)

مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع سعر البن يهدد عشاق القهوة

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت