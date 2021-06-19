الرئيس السيسى يناقش خطة رفع كفاءة القوات المسلحة.. وتطورات «حياة كريمة»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكل أفرع القوات المُسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكل عناصر القوات المُسلحة طبقًا لأحدث التقنيات فى مجال التدريب والتسليح.

كما ناقش الرئيس، خلال الاجتماع، آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة فى مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير فى كل القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكل المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.