السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت خام

زيت الطعام
زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل قليل، عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، و١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق  ٢٢ يونيو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات ستكون طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلي 5.5 مليار جنيه في 5 مصانع في برج العرب وسوهاج وكفر الزيات وطنطا وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وزارة التموين الشرق السلع التموينية القابضة للصناعات الهيئة العامة للسلع التموينية توريد زيت الطعام مناقصة العام الجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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