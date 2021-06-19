الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة متعددة المهام تصنيع القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وتفقد الرئيس عددًا من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات، حيث استمع سيادته إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءًا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورًا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة

الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة