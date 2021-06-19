الإمارات تقدم 130 ألفا و478 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 130 ألفا و478 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 14 مليونا و428 ألفا و916 جرعة.



وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الامارات

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، 2109 إصابات و5 وفيات بفيروس كورونا، و2075 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 610 آلاف و179 حالة، والوفيات إلى 1752 حالة، والشفاء إلى 589 ألفا و235 حالة.