السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد صدور حكم نهائى ضده.. القصة الكاملة وراء حبس أحمد فلوكس

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

أيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم ، الحكم الصادر بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة؛ لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

وقالت مصادر إنه فور تسليم الصياغة التنفيذية للحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس، سوف يتم ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في سب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

 

وترصد “الدستور” القصة الكاملة وراء حبس أحمد فلوكس:

كانت  المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه حكم الحبس والذى استأنفه احمد فلوكس ليصدر اليوم بشكل نهائى يلزمه بقضاء عقوبة حبس عام ودفع غرامة 10 آلاف حنيه . 

جاء ذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، المقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

ـ دفاع المجنى عليها

أكد دفاع سيدة الأعمال ياسمين عزت، تفاصيل الدعوى التي أقامها ضد الفنان أحمد فلوكس، والتي صدر فيها حكم بحبسه عام وتغريمه 10 آلاف جنيه، أن الفنان اعتاد مطاردة موكلته وهددها بالإيذاء حتى أنه صدم سيارتها خلال مطاردتها، وأن أفعاله دفعت المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير وتهديد بالإيذاء ضده.

ـ الاعتداء على أفراد أمن "الكومباوند" الشهير شاهد إثبات لصالح ياسمين

وكان فلوكس قد اتهم فى واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن بـ"الكومباوند" الذي تسكن فيه السيدة ياسمين عزت، وأن سبب اعتداءه على أفراد الأمن هو رفضها محاولاته المستميتة للوصول إلى منزلها.

ـ الحب السبب

ويقول محامى المجنى عليها إن السبب هو حب الفنان لياسمين حيث قال فى دعوته ضد فلوكس: "هو بيحبها وبيطاردها وبيفرض نفسه عليها وبيجري وراها بالعربية وبيخبطها، ويطلع بعدها فى التلفزيون يقول إن فيه واحدة عاملاله سحر".

ياسمين عزت احمد فلوكس المحكمة الاقتصادة سب وقذف لاعبة منتخب مصر للسلة

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وائل لطفي

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