السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«زراعة المنيا» تعلن استلام نحو 371 ألف طن قمح من المزارعين

زراعة القمح
زراعة القمح

قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة في المنيا إنه تم استلام 371799 طنا، من القمح المحلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الماضي، مؤكدا  استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأضاف رضوان في تصريحات صحفية السبت أن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحا أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 242 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، لافتا إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الثالثة في المساحات المنزرعة بعد محافظتي الشرقية والبحيرة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، أن موسم القمح شهد نجاحا كبيرا في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، وتنظيم حملات توعية لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية للمحصول، لزيادة معدلات التوريد. 

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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