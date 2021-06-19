السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الانتهاء من عمليات التبريد في حريق مخزن أخشاب بالمعادي

حريق
حريق

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من الانتهاء من عمليات التبريد لحريق مخزن أخشاب أسفل عقار بالمعادي والتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى

وأوضح أنه ما زال يتم فرض كردون أمني وإخلاء العقار من السكان وجاري جمع التحريات للوقوف على سبب الحريق واستدعاء صاحب المخزن لمناقشته.
 

 وكانت أنقذت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، عقارًا مكونًا من 11 طابقًا من كارثة محققة عقب نشوب حريق ضخم بمخزن للأخشاب أسفله، ونجحت في إخماده قبل انتقاله لباقى أجزاء العقار.

وكافح رجال الإطفاء النيران التي امتدت بسرعة كبيرة داخل مخزن والتهمت محتوياته وسيطرت عليها قبل انتقالها لباقى المجاورات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة، مفاده نشوب حريق داخل مخزن للأخشاب بمنطقة عرب المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، وتم محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات.

 

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هى التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.

تبريد حريق تحريات مخزن أخشاب المعادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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