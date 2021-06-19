السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق فعاليات تشدين مركز «كميت» للتحكيم الدولي بالقاهرة الثلاثاء

مركز كيمت
مركز كيمت

تنطلق فعاليات تدشين مركز «كميت للتحكيم الدولي» بالقاهرة، الثلاثاء، بحضور ممثلي 6 دول عربية، حيث يعد مركز كميت للتحكيم الدولي الأول من نوعة بمصر، فيما يأتي التدشين بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والأقتصاد، بهدف فض المنازاعات التي قد تنشأ في ضوء تزايد الاهتمام بتطوير البئية النظامية للقطاع المالي والتجاري والإستثماري بمختلف الدول، حيث سيتم تدشين "كميت  للتحكيم الدولي"، ليكون قبلة فض المنازعات بين الأشخاص الطبعيية والإعتبارية والكيانات الإقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم، فيما يستهدف " كميت للتحكيم الدولي"، تدريب جيل جديد من الراغبين بالعمل في مجالات التحكيم الدولي، والوساطة والتوفيق،إلي جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري، فضلا عن السعي نحو التحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم بكل شفافية ووضوح ونزاهة وحيادية لمحكمية ووسطائة من مختلف دول العالم المعتمدين بهدف إكتساب الثقة والإحترام كمركز دولي معني بالتجكيم وتطوير آلياته، حيث يختص المركز بتقديم 3 أنواع من الخدمات المتكاملة، وعلي رأسها  خدمات التحكيم الدولي وخدمة الوساطة والتوفيق، وخدمة التوعية والتدريب.

 

وأعلن  مركز "كميت للتحكيم الدولي"، عن تشكيل مجلس أمنائه برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة إستئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية الأسبق، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني رئيس هئية البحث العلمي الأسبق، والسفير عبد الحميد بشري سفير السودان بدولة جيبوتي سابقاً، والدكتور عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، بالإضافة إلي تشكيل مجلس إدارة المركز والتي تكونت من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق كرئيس، والدكتور سمير جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي، وعضوية أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

مصر مجلس الشعب فض المنازعات التحكيم الدولي دول عربية فتحي سرور الاقتصادي رئيس مجلس الشعب الخدمات المتكاملة رخاء الشعوب خدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

«أفشة على الدكة».. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجى

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

تأجيل مباراة الأهلي والترجي 30 دقيقة بسبب «أحداث الشغب»

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت