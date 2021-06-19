انطلاق فعاليات تشدين مركز «كميت» للتحكيم الدولي بالقاهرة الثلاثاء

تنطلق فعاليات تدشين مركز «كميت للتحكيم الدولي» بالقاهرة، الثلاثاء، بحضور ممثلي 6 دول عربية، حيث يعد مركز كميت للتحكيم الدولي الأول من نوعة بمصر، فيما يأتي التدشين بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والأقتصاد، بهدف فض المنازاعات التي قد تنشأ في ضوء تزايد الاهتمام بتطوير البئية النظامية للقطاع المالي والتجاري والإستثماري بمختلف الدول، حيث سيتم تدشين "كميت للتحكيم الدولي"، ليكون قبلة فض المنازعات بين الأشخاص الطبعيية والإعتبارية والكيانات الإقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم، فيما يستهدف " كميت للتحكيم الدولي"، تدريب جيل جديد من الراغبين بالعمل في مجالات التحكيم الدولي، والوساطة والتوفيق،إلي جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري، فضلا عن السعي نحو التحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم بكل شفافية ووضوح ونزاهة وحيادية لمحكمية ووسطائة من مختلف دول العالم المعتمدين بهدف إكتساب الثقة والإحترام كمركز دولي معني بالتجكيم وتطوير آلياته، حيث يختص المركز بتقديم 3 أنواع من الخدمات المتكاملة، وعلي رأسها خدمات التحكيم الدولي وخدمة الوساطة والتوفيق، وخدمة التوعية والتدريب.

وأعلن مركز "كميت للتحكيم الدولي"، عن تشكيل مجلس أمنائه برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة إستئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية الأسبق، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني رئيس هئية البحث العلمي الأسبق، والسفير عبد الحميد بشري سفير السودان بدولة جيبوتي سابقاً، والدكتور عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، بالإضافة إلي تشكيل مجلس إدارة المركز والتي تكونت من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق كرئيس، والدكتور سمير جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي، وعضوية أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.