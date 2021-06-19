شعبة المقاولات: العاصمة الإدارية منارة الاستثمار في أفريقيا

قال وائل الشريف عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن العاصمة الإدارية التي سيتم افتتاحها قريبا ستمثل حجر زاوية فى مسيرة الإنجازات التي تتحقق في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور قبل ٧ سنوات.

وأشار «الشريف» إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد تجمع سكني أو حكومي جديد تنشئه الدولة المصرية، بل يمتد لتصبح منارة الاستثمار ليس في مصر وحدها ولكن في القارة الأفريقية بوجه عام، في إشارة إلى الإنتهاء من الأعمال الخرسانية الخاصة بالبرج الأيقوني ويُعد الأطول بالقارة السمراء.

وشهد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية، والذي يصل ارتفاعه نحو 385 مترا، ويقع في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 533,041 متر مربع، ويتكون من 79 طابقًا.