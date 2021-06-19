السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة المقاولات: العاصمة الإدارية منارة الاستثمار في أفريقيا

وائل شريف
وائل شريف

قال وائل الشريف عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن العاصمة الإدارية التي سيتم افتتاحها قريبا ستمثل حجر زاوية فى مسيرة الإنجازات التي تتحقق في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور قبل ٧ سنوات.

وأشار «الشريف» إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد تجمع سكني أو حكومي جديد تنشئه الدولة المصرية، بل يمتد لتصبح منارة الاستثمار ليس في مصر وحدها ولكن في القارة الأفريقية بوجه عام، في إشارة إلى الإنتهاء من الأعمال الخرسانية الخاصة بالبرج الأيقوني ويُعد الأطول بالقارة السمراء.

وشهد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية، والذي يصل ارتفاعه نحو 385 مترا، ويقع في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 533,041 متر مربع، ويتكون من 79 طابقًا.

العاصمة الإدارية القارة الإفريقية استثمارات فيروس كورونا الأبراج جذب الاستثمارات القارة السمراء إنجازات الأيقوني ٧ سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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