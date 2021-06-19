السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر

السيد القصير
السيد القصير

تواصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر من المزارعين.

وقال السيد القصير في تصريحات اليوم السبت، إنه تم التأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين، وأنه جارٍ إنهاء الأزمة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين.

كانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعي البنجر حول تأخر الشركات في استلام المحصول. 

وكان الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة قد أكد أنه عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة بمديريات الزراعة في المحافظات وكل شركات البنجر لتنظيم عملية التوريد للمصانع والتنبية على المزارعين بعدم الاستعجال في عمليات التقليع للمحصول لمدة عشر أيام حتى يتسنى للمصانع أن تنتهي من كميات البنجر المكدسة أمام الشركات، وحتى لا يحدث تزاحم في عمليات التوريد.

وأشار عبدالجواد في تصريحات للدستور، إلى أنه تم تكليف الجمعيات الزراعية بإبلاغ المزارعين بعد الاستعجال في توريد البنجر للمصانع، موضحًا أن المشكلة تعود للمزارع في أنه يرغب في التخلص من الَحصول ليقوم بتجهيز الأرض لزراعة الأرز أو الذرة، في حين أن مكوث محصول البنجر في الأرض سيعود بالنفع على المزارع.

وزير الزراعة يتواصل شركات السكر لحل ازمة توريد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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