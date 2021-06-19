السبت 19 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى 13 نقطة.. التفاصيل الكاملة لتطبيق الشمول المالى بقرى «حياة كريمة»

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

تستعد الحكومة فى غضون أيام قليلة لإطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام المالى المقبل 2021-2022 والتى تنفذ على مستوى 1371 قرية فى 20 محافظة ويستفيد منها 17.6 مليون مواطن، وتستحوذ محافظة البحيرة على العدد الأكبر من القرى التى ستغطيها المبادرة بمرحلتها الجديدة بـ214، يليها محافظة المنيا بـ 192، ثم سوهاج بـ 181، وأسيوط 149.

وفى الإطار ذاته بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أولى الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي فى إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وفيما يلى أبرز تدخلات الشمول المالي المتفق عليها مع البنك المركزي:

1. توفير ماكينات الصراف الآلي ATM  متعددة الوظائف.
2. التوسع في نشر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS و MPOS و QR code) لشرائح العملاء المُستهدفة في القرى.
3. إتاحة سيارات ماكينات الصراف الآلي المتنقلة.
4. تطوير فروع البنك الزراعي وفتح فروع جديدة.
5. فتح حساب نشاط اقتصادي للحرفيين والمنشآت متناهية الصغر التي ليس لديها سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط.
6. التواجد في الأماكن الحكومية ذات الكثافة العالية بنطاق القرى لتطبيق ميكنة المدفوعات والمتحصلات.
7. التوسع في إصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع، خاصة طلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات، وإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً.   
8. توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتي والحيواني (بمعدل عائد 5% متناقص للإنتاج النباتي)، وتنشيط التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها، وتعزيز دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعي في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين، والمشاركة في تفعيل المنصة الزراعية الالكترونية.
9. الإقراض متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق" (يمنح تمويل حتى 10 آلاف جنيه بالبطاقة الشخصية وايصال مرافق، بمعدل فائدة 12.25% متناقصة وبدون مصاريف بنكية).
10. تمويل تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية (معدل عائد 5% متناقص لتمويل إنشاء شبكات الري بالتنقيط والرش).
11. تمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية (تمويل حتى 80% من التكلفة، فترة سداد تصل إلى 5 سنوات)، وتمويل وحدات توليد البيو جاز.
12. عمل حملات تروجيه بمختلف الوسائل المتوفرة – Branch on wheel - لنشر وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة خاصه المرتبطة بتطبيق الشمول المالي واللا نقدية.
13. التواجد في الجمعيات الأهلية لتوفير التوعية والتثقيف المالي والخدمات البنكية لأهالي القرى.

التخطيط مبادرة حياة كريمه قرى الشمول المالي قرض تمويل البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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