رفع 25 طن مخلفات بطوخ الخيل واستمرار تطوير ميدان أبراج الجامعة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات ورفع الإشغالات وتكثيف أعمال الكهرباء للارتقاء بمنظومة الإنارة وتمكنت من إصلاح 30 عامود إنارة ورفع 25 طن مخلفات بقرية طوخ الخيل ونقلها للظهير الصحراوي بجانب رفع الإشغالات بحي شمال المدينة

و قال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل إن قسم الإنارة تمكن من صيانة واصلاح 30 عامود انارة بشوارع قري طوخ الخيل وبمداخلها الرئيسيه مؤكدا استمرار الحملات وتأكيد التواصل مع المواطنين والوصول الي محل الشكاوي والتعامل معها وفق امكانات الوحدة ،لتاكيد علي تنفيذ تعليمات رئيس المدينة فيما يخص مواصلة الأعمال وجديتها وكذلك التعامل مع المواطن وتلبية وتقديم الخدمات اللائقه له .تحقيقا لرضاه.

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية وأصل أعمال رفع المخلفات الصلبة والتجمعات من اماكنها حيث تمكنت معدات القرية من رفع 25 طن نقلت الي الظهير الصحراوي صباح اليوم .

كما قام حي شمال المدينة برفع اشغال طريق عبارة عن زرع صدادات حديد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف بناء علي شكوي وردت من خلال صفحات التواصل الاجتماعي حيث أكد هشام فايز نائب رئيس المركز والمدينة ان التعامل مع رفع الاشغال والاستمرار في اعمال النظافة والتجميل مستمر وان اعمال تطوير ميدان ابراج الجامعة وصلت نسبة التنفيذ فيه إلي 70 % للاعمال الجارية مؤكدا ان تطوير ميدان ابراج الجامعة من كورنيش النيل تهدف الي توسيع مدخل الميدان لتحقيق السيولة المرورية والحفاظا علي المظهر الجمالي للحي .

من جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لاعمال اقسام البيئة والانارة بقري المركز واحياء المدينة في ضوء خطة الوحدة المحلية بالاستمرار في رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار فيروس كورونا المستجد و توصيل الانارة الي الطرق والعزب والنجوع المحرومة وفق الخطط الاستثمارية السنوية ،جنبا الي جنب مع مواصلة حملات صيانة الكشافات وتركيب لمبات ليد واستبدال القديم منها حفاظا علي امن وسلامة الاهالي وتامين المواطنين وحدا من مخاطر وحوادث الطرق.

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