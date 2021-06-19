السيطرة على حريق هائل بمخزن شركة للكيماويات على الطريق الصحراوي بالبحيرة (فيديو)

أصيب عاملون بحروق متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، منذ قليل، جراء نشوب حريق هائل بمخزن شركة للكيماويات الحديثة على الطريق الصحراوى الكيلو 111 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم السيطرة علي الحريق وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.



وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدينة، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن شركة كيماويات للبناء الحديث بوادي النطرون، وعلي الفور انتقل قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم بهاء الكردي، رئيس الحماية المدينة بفرع النوبارية لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق هائل بمخزن مساحة 20 في 100 متر مربع ويحتوي المخزن علي مادة الأكرنيك والتي تستخدم في صناعة البلاعات البلاستيكية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة علي الحريق.

حريق هائل بمخزن شركة للكيماويات



وأسفر الحريق عن إصابة عاملين وهما كل من:" عبد الله صلاح دسوقى"، 26 عامًا ومقيم بمحافظة الجيزة بحريق من الدرجة الثانية، " رمضان محمد علب يوسف"، 33 عامًا ومقيم بالدلنجات لحريق من الدرجة الأولى وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

حريق هائل بمخزن شركة للكيماويات

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأيام الماضية نشوب حريق فى مركز الفاروق للفرز والتعبئة بالكيلو 85 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد بلبن مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بنشوب حريق هائل بمركز الفاروق للفرز والتعبئة، بطريق مصر اسكندرية الصحراوى عند الكيلو 85 بنطاق دائرة قسم شرطة النوبارية.



وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق ، وتم فرض كردون أمنى حول الحريق لمنع انتشار للاماكن المجاورة، وتم السيطرة عليه.



تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.