السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتربية رياضية بجامعة مطروح

امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، إن طلاب كلية التربية الرياضية بنين أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021، مشيرًا لاستمرار الامتحانات بباقي كليات الجامعة.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن الهدوء والاستقرار والانتظام، ساد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر. 

 

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بدأت يوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو ٢٠٢١، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من يونيو ٢٠٢١.

 

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن طلاب الجامعة والقائمين على الامتحانات، قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

 

وكانت حالة من الانضباط والهدوء قد سادت لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، في أسبوعها الثاني بجميع كليات الجامعة؛ وذلك ووفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

 

واطمأن رئيس جامعة مطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشرفة على الامتحانات انتظام كافة اللجان، مشيدًا بدور العمداء في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة  للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

 

ووجه الدكتور مصطفى النجار بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير الكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات الطبية، تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم.

 

وشدد النجار على عدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكليات سواء قبل أو بعد أداء الامتحانات، والتهوية الجيدة للجان الامتحانية، للحفاظ على سلامة جميع القائمين على العملية الامتحانية.

امتحانات جامعه مطروح

امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
امتحانات جامعه مطروح
مطروح جامعة مطروح كلية التربية الرياضية الفصل الدراسي الثاني إجراءات احترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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