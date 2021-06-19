البنك الزراعي يطلق برنامجه التمويلي «باب رزق»

أطلق البنك الزراعي برنامجه التمويلي «باب رزق» لتمويل المشروعات متناهية الصغر في 203 قرية بكافة محافظات الجمهورية جميعها من القرى الأكثر فقرا المشمولة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أن برنامج باب رزق هو أحد أدوات البنك لتنفيذ المبادرة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية.

وتعد مبادرة أحد البرامج التمويلية للإقراض متناهي الصغر لتمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية.

ورصد البنك 100 مليون جنيه لتمويل برنامج «باب رزق» الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب بالإضافة إلى صغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري.

كما قام البنك بتخفيض قيمة العائد على قرض باب رزق لتمويل مشروعات ذوي الهمم بواقع 1 % لتصبح قيمة عائد التمويل 11.25 % بدلا من 12.25 % نزولاً على رغبة ذوي الهمم في الحصول على مميزات إضافية على سعر عائد الاقراض ومساهمة من البنك لتحفيزهم ومساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تيسير تعاملات ذوى الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفى وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم ضمن جهود الدولة لرعاية وكفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.

و تقوم مبادرة «باب رزق» بتمويل مشاريع تبدأ من 2000 حتى 10 آلاف جنيهاً وتستهدف المرأة الريفية والشباب، كما أن البنك سيقوم بتوفير فترة سماح لسداد القروض ومدتها شهرين وسيتم زيادة القروض من 20 لـــ 40 ألف جنيهاً.