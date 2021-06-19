السبت 19 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

عمرو دياب ينشر صورة جديدة عبر «انستجرام».. والجمهور: «شو ها الجمال»

عمرو دياب
عمرو دياب

طلَّ الفنان الكبير عمرو دياب على جمهوره من خلال مجموعة من الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء إحياءه إحدى الحفلات بجدة، داخل المملكة العربية السعودية.

وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي نشرها الفنان عمرو دياب، وأبدى أكثر من 200 ألف متابع من جمهور الفنان عمرو دياب، عبر "انستجرام"، وعلق عدد من الجمهور على الصور، ووصفوا دياب بـ"الاسطورة".

وتفاعلت نور نجلة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا مع الصور التي نشرها والدها عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام"، فكتبت: "أبي هو الأسطورة"، واتفق معها في الرأي حساب يحمل اسم لولو داون، وقالت: "النجاح شو بيلبقلك".

وكتب سيف صلاح، من جمهور الفنان عمرو دياب عبر موقع "انستجرام" قائلًا: "الهضبة"، وعلقت سمر خطاب، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "شو ها الجمال".

 

وكان آخر ألبومات دياب بعنوان "يا أنا يا لأ" قد حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويضم الألبوم 12 أغنية هم: 1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي)، 2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم)، 4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير)، 5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما)، 6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير)، 7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل)ـ 8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي)، 10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي)، 11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

عمرو دياب
عمرو دياب
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