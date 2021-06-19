محافظ الغربية يجتمع مع المزارعين لبحث آليات نقلهم إلى الوادي الجديد

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ، اجتماعاً مع المزارعين من قرية منشأة الأوقاف لبحث آليات نقلهم إلى الأراضي المخصصة لهم بمحافظة الوادي الجديد ضمن المشروع الرئاسي للجذب السكاني، حيث تم توقيع بروتوكول ينص على تخصيص مساحة ٢٥٠٠ فدان لصالح محافظة الغربية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



أكد محافظ الغربية خلال الاجتماع على توفير كافة الخدمات للأسر المنتقلة، حيث تم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد لتوفير كافة المرافق والخدمات من الكهرباء، المياه والصرف، مؤكداً على أن اختيار الأراضي وتقسيمها سيكون بجوار الوحدات السكنية لكل مزارع مع توفير مستلزمات عملية الزراعة.



كما أوضح رحمي أن هذه الخطوة تمت دراستها بدقة ليصبح انتقال الأسر أشبه بتكوين مجتمع جديد متكامل يوفر السكن الكريم، حيث تتوفر كافة الخدمات التعليمية والصحية إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للمزارعين وأبنائهم، كما الأرض القابلة للتملك بشروط ميسرة.



ومن جانبهم، أشاد النواب بمشروع الجذب في الوادي الجديد والذي يمثل خطوة تعويضية لمزارعي منشأة الأوقاف، مؤكدين للمزارعين على توافر كافة الخدمات التي تشجعهم على بدء حياة جديدة ومجتمع جديد يفتح لهم المجال لتملك هذه الأراضي مستقبلًا بمجرد إظهار جدية العمل في زراعة الأراضي واستصلاحها، كما قدموا الشكر للمحافظ على هذا الجهد المبذول في سبيل تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تقابل الأسر المنتقلة، وفي المقابل أكد المحافظ على أنه لن يقبل بانتقالهم الأسر إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التي تكفل حياة كريمة جديدة متكاملة الخدمات تساعد على بناء مجتمع قوي من أفضل المزارعين.

وفى سياق آخر، شهد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا بدء أعمال الحفر في مشروع إنشاء فندق الشانزليزيه بشارع الجلاء بمدينة طنطا، والمقام على مساحة ٦٣٢٩ متر مربع بتكلفة تتخطى المليار جنيه.



أشار رحمي أن محافظة الغربية في خطتها التنموية والتي تسعى لتطوير مزاراتها السياحية الدينية في سبيل وضعها على خريطة السياحة الداخلية كانت في حاجة لفندق يلبي احتياجات زائري المحافظة والمترددين عليها.



أوضح محافظ الغربية أن الفندق يتكون من قاعتين للحفلات، قاعة مؤتمرات، مطعم رئيسي و٣ مطاعم متخصصة، حمام سباحة، صالة ألعاب رياضية، أنشطة خارجية إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بنزلاء الفندق، كما يتضمن المشروع أيضًا إنشاء مجمع مطاعم ومحلات بعدد (٤٠)مطعم ومحل تجاري متنوع إلى جانب جراج تحت الأرض خاص بالزوار.

اجتماع محافظ الغربية مع المزارعين

اجتماع محافظ الغربية مع المزارعين

اجتماع محافظ الغربية مع المزارعين

اجتماع محافظ الغربية مع المزارعين