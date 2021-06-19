تتمنى عودة صناعة الموضة في غزة.. من هي المصممة الفلسطينية ميرا عدنان؟ (صور)

نجحت مصممة الأزياء الفلسطينية ميرا عدنان البابا، في لفت الأنظار إليها، وتقديم علامتها التجارية المميزة بعالم الموضة، ومؤخرًا أطلقت علامة الأزياء التي تحمل اسمها هذا العام، وقدمت من خلالها تصميمات فيها استلهمتها من الأزياء في صور عائلتها القديمة.

من هي ميرا عدنان؟

شابة فلسطينية، تسكن في قطاع غزة، أطلقت علامة الأزياء التي تحمل اسمها هذا العام، وقدمت تصاميماً أنيقة، وعملية تجمعت فيها بين العصرية الأوروبية، والروح الشرقية، وجميع التصميمات تناسب المرأة العملية.

مصممة الأزياء الفلسطينية ميرا عدنان

وخلال مقابلتها مع موقع harpers bazaar تحدثت عن مجموعتها الأولى التي تضمنت السترات الواسعة، والفساتين المستوحاة من ألبومات وصور قديمة احتفظت بها عائلتها من عقود ماضية.

تقول أنني انتبهت إلى الاختيارات الأنيقة في أزياء والدتي وقريباتي، ووالدي، جمعت بينهم جميعًا الأناقة والألوان الأحادية، والأفكار المفعمة بالحياة والجرأة.

أزياء عصرية لميرا عدنان

تطمح المصممة الفلسطينية في أن تتمكن من صناعة تصاميمها في غزة قريباً، وتقول "كان في غزّة خلال العقود الماضية عدد من مصانع النسيج، بعضها توقف تحت الحصار، والبعض لم يتمكن من مواكبة التقنيات الحديثة في صناعة النسيج. أمنيتي هي أن أعيد هذا القطاع إلى الواجهة في فلسطين، وأن نتمكن من نقل الخبرات والمهارات في صناعات النسيج إلى الجديد الجديد من المواهب المحليّة".

بدلة عصرية باللون الأسود

صيحة صيف 2021

تتميز موضة صيف 2021 بالجرأة والألوان الحيوية الغير صاخبة؛ وبالنسبة إلى الفساتين، عادت صيحة «التاي داي» التي لاقت رواجًا كبيرًا في فترات الستينيات، حتى التسعينيات من القرن الماضي.

نقشة التاي داي

وهي صيحة تمزج بين الألوان المشرقة الصيفية بأسلوب جذاب، واختارها الكثير من مصممي الأزياء في ماركاتهم.

كما تتميز أيضًا صيحات 2021 بالعودة إلى الأزمنة القديمة، والإطلالات الأقرب للكلاسيكية، مع إضافة اللمسات العصرية خاصة في البدلات، والسترات الأنيقة ذات اللون الأحادي، أو مع النقشات المتعددة.