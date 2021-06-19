ضبط مصانع تقلد أدوات كهربائية وحلوى بعلامات تجارية كبرى بزفتى والسنطة

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

أسلاك مغشوشة

وذلك بناء علي المعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الادارية والتي مفادها انتشار وتنوع ظاهرة الغش التجاري واستخدام علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدائرتي زفتي والسنطة، مُدخلة الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين وعليه فقد تشكلت اليوم حملة تفتيشية، ونجحت الحملة في ضبط صاحب مصنع اسلاك كهربائية بناحية السملاوية، مركز زفتي وذلك لإنتاجه أسلاك كهربائية مغشوشة ومدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي عدد ٢٠٠ لفة سلك نحاس من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع طول ١٠٠ بإجمالي عشرين ألف متر سلك نحاس كهربائي تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٨ جنح زفتي.

حلوى بخامات مجهولة المصدر



كما تم ضبط صاحب مصنع حلويات بالسنطة، وذلك لحيازته بقصد الاستخدام في صناعة الحلوي مستلزم انتاج عبارة عن شراب جلوكوز مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته تم التحفظ علي عدد ٥ برميل وزن ٣٠٠كجم بوزن اجمالي طن و٥٠٠ كجم جلوكوز، وتحرر عن ذلك المحضر١٢٦٨٢ ج السنطة، حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشانها واخطرت النيابة بما تم من اجراءات.

وفي وقت سابق، ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة 17500 جنيه، مطروحة للبيع والتداول بالأسواق على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجري شئونها.

وفي إطار متصل، شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمكنت من ضبط مخزن زيت طعام أولين دون ترخيص، والتحفظ على كمية وقدرها 7 آلاف لتر زيت أولين مجهول المصدر.

كما تم ضبط مصنع تعبئة محاصيل زراعية يقوم بوضع علامات تجارية غير مسجلة على أكياس حمص، بإجمالي كمية 2100 كيس حمص مقشر، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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