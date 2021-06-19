السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز إبشواي: اكتمال رصف شارع الحكمة (صور)

رئيس مركز إبشواي
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، إنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع المحكمة ومتفرعاته وخلف ملعب ابشواي تزامناً مع أعمال رصف شارع المركز بالمدينة وانتهاء أعمال رصف شارع الجلاء بأبو جنشو، وفرد الطبقة السطحية والأخيرة لأعمال رصف الطريق السياحي ابشواي الفيوم بمنطقة عزبة الشهيد أحمد رمضان التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية.

 

ووجه رئيس المركز، بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصحي بأبو شنب استعداداً لرصف الطريق.

 

على صعيد آخر واستكمالاً لأعمال خطة رئيس المركز بشأن تجميل وتشجير المدينة والقري. تابع مراد مسعود رئيس المركز، زراعة أشجار بجانب الحوائط الساندة بمدخل الوحدة المحلية بأبو شنب بطول ٢٠٠ متر، تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري، وشاهيناز رجب رئيسة الوحدة، كذلك استكمال زراعة وتشجير محيط ميدان الأطباء بالطريق السياحي ابشواي أبوكساه وتجميل الجزيرة الوسطي حتي ميدان الساعة بإجمالي عدد ٦٠٠ شجرة تجميل وزينة تحت إشراف إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة.

 

وفيما يخص توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات علي الرقعة الزراعية، وتوجيهات رئيس المركز بالمتابعة المستمرة ورصد أي تعديات وإزالتها فوراً.

 

وقامت الوحدة المحلية بسنرو القبلية بالتصدي والازالة الفورية لحالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة ١٧٥ متر عبارة عن أسوار بارتفاع ٣ أمتار، وذلك بحضور كل من محمود الجمال رئيس الوحدة، وأحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي، وعمرو راغب مسئول التعديات.

 

وعلي الجانب الشخصي والإنساني قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود رئيس المركز بحفل تكريم  محمد عبد العليم مسئول المواد البترولية بإدارة الجراج بالوحدة لبلوغه سن المعاش.

رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مناسيب مطابق الصرف الصح
رئيس مركز إبشواي بالفيوم يوجه بتعديل مطابق الصرف الصحي بأبو شنب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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