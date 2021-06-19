قبل مباراة الليلة.. تعرف على حظوظ لاعبي الأهلي أمام الترجي

عصبية الشناوي وتألق بواليا

يلتقي النادي الأهلى مساء اليوم مع نظيره الترجى التونسى، فى السادسة من مساء اليوم، على ملعب رادس، فى مباراة الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



ودائما ما تحمل مبارايات الأهلي والترجي الكثير من الإثارة والندية، حيث من المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الترجى يوم السبت القادم من نفس الشهر، فى مباراة العودة، على ستاد الأهلى وى السلام، والفائز من مجموع المباراتين، يصعد لمواجهة الفائز من الوداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.



وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، نرصدها لكم في السطور التالية.

محمد شريف.. برج الدلو

يعتبر محمد شريف نجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ووفقا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فمواليد برج الدلو يعانون من بعض التعثرات علي الصعيد المهني هذه الفترة.



عمرو السولية.. برج الحمل



ينتمي نجم النادي الأهلي والمنتخب عمرو السولية، لبرج الحمل والذي يتسم بالهدوء، الأمر الذي يظهر بشكل كبير في المباريات الكبيرة.

وجاءت توقعات خبيرة الابراج بالتوفيق علي الصعيد المهني، بالإضافة الي نجاحات علي الصعيد العاطفي.

محمد مجدي أفشة.. برج القوس

يعاني مواليد برج القوس والذي ينتمي الية اللاعب "افشه" من بعض التعثرات علي الصعيد المهني، بالإضافة الي العصبية المفرطة بسبب بعض المشاكل الاجتماعية.



والتر بواليا.. ببرج الثور

يضع مشجعي المارد الأحمر الكثير من الآمال علي اللاعب الأفريقي والتر بوليا، حيث شهد اللاعب حظا عثرا خلال المباريات الأخيرة مع الفريق.



ينتمي اللاعب الي برج الثور، ووفقا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمواليد برج الثور يمرون خلال هذه الفترة ببعض النجاحات علي الصعيد المهني.



قائمة النادي الأهلي لمباراة الليلة امام الترجي



حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

خط الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.