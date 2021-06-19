كندا: إعطاء 13.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 13.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ454 ألفا و250 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل 26 أسبوعا، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 41ر1 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفا و16 وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.