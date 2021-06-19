السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 7054 قضية تموينية خلال أسبوع

قضية تموينية
قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، أنها نجحت خلال أسبوع في ضبط  7054 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1871 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 14408 أرجيلة، وغلق 7651 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما نجحت في ضبط 95864شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 95284 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 580 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

من جهة أخرى كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع شئون التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم العمل على آليات محددة لضبط الأسواق المحلية مع توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها ، و عدم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه ، من خلال تفعيل قانون 154 لسنة 2019 والخاص بالتجارة الغير رسمية ، والعمل على تحويل 360 منشأة تجارية غير رسمية الي المنظومة الرسمية .

وقال خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية يقوم بشكل يومي إعداد تقرير مفصل بكميات وأسعار كافة السلع والمنتجات التي تطرح في الاسواق وإرسالها إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و القيادة السياسية للوقوف على مدي توافر السلع ، من خلال 8850 منفذ سلعي .

وأضاف خليل أن تلك المنافس مقسمة كالتالي 6 آلاف منفذ جمعيتي ، و1500 مخزن جملة تابع لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة ، و 1350 فرع استهلاكي تابع لشركات النيل والاهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

وأوضح خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية يضم عدة إدارات ، وهي إدارة العلامات التجارية والتي تعمل على مراقبة المنتجات والسلع التي يتم طرحها وتداولها في الأسواق و خاصة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل .

وأضاف خليل أنه من خلال إدارة العلامات التجارية تم ضبط كمية من الاجبان منتهية الصلاحية تصل إلي 350 طن في محافظة البحيرة ، كذلك ضبط مصنع غير مرخص له بتعبئة وتصنيع اللحوم ومشتقات اللحوم المجمدة في حلوان وذلك قبل طرحه أطنان منها في السوق المحلية بأسماء وهمية و ماركات مقلدة .

وتابع خليل أنه يتم دراسة أي سلعة أو منتج و بالاخص الخضروات والفاكهة واسطوانات الغاز و الأدوية ، في الاسواق المحلية متوقع له أن يشهد ارتفاعات محتملة ، و من خلال دراسة وضع الكميات المطروحة في السوق المحلية و دراسة حجم إنتاجها أو تصنيعها .

أشار إلي انه يتم العمل فورا على زيادة المعروض منها أو العمل على ضبط أسعارها من خلال لقاءات مع المنتجين و المصنعين ، موضحا أن ذلك يتم بالتعاون بين إدارة دراسة الأزمات بقطاع شئون التجارة الداخلية مع وزارات الزراعة والبترول و الصحة .

مباحث التموين وزارة التموين اجراءات وزير التموي منتهية الصلاحية التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات القانونية المواد الغذائية توفير السلع الغذائية شركات إتخاذ الإجراءات القانونية قضية تموينية متنوعة لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية سداد الغرامة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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