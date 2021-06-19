أزمة تميم يونس وطليقته.. خبير قانوني يوضح إمكانية تجريم الاغتصاب الزوجي

قال الدكتور الخطيب محمد، الخبير القانوني أن مطالبات تجريم الاغتصاب الزوجي وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مخالف للشريعة الإسلامية ولا يوجد ما يجرم ذلك قانونًا مضيفًا أن هذه الوقائع والمصطلحات جديدة على المجتمع المصري ولم نسمع بها أبدًا.

وأضاف أن العلاقات الزوجية في مصر متدهورة بطبيعة حالها ولم نعد بحاجة مثل الاغتصاب الزوجي لتدميرها أكثر، خاصة أن هذا ضد الدين فأصل العلاقة الزوجية يقوم على الحب والمودة والرحمة وإذا فقدت هذه المعاني وجب عليهما الانفصال خاصة أن الدين الإسلامي دين رحمة وتسامح والله حلل الطلاق إذا لم ترغب الزوجة في الاستمرار والقانون وجب لها الخلغ إذا رفض الزوج إطلاق سراحها.

وأكد «الخطيب» أن تمكين الزوجة للزوج نفسها حق شرعي له وإذا امتنعت هي عنه دون أي أسباب تمنعها سواء ظروف أو مرض فهي بالتالي تكون ناشز وهذا له عقوبات في الشريعة الإسلامية مثل الضرب والهجر في المضاجع، لأن الحياة زوجية لم تكون أبدأ بـ«المزاج»، وإذا أجبرها تحرر ضده محضر خاصة أنه لم يعتدي عليها بالضرب أو الإهانة أو الإيذاء النفسي، إذا لم تكن ترغب الفتاة في الزواج من هذا الشخص كان عليها الرفض في البداية وإذا وافقت لم تجبره أو تقلل من شأنه ، وأن تلتزم بالحياة الزوجية وتعطيها حقوقها.

أزمة ندى عادل وتميم يونس

قالت ندى عادل، طليقة الفنان تميم يونس، إنها تعرضت للاغتصاب الزوجي خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"،وقالت أن "الاغتصاب الزوجي" بالنسبة لها موضوع شخصي جدا، ودائما تحاول تجنب الحديث حوله لأن هذا الأمر ثقيل عليها للغاية.

وبكت موضحة أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، مضيفة: "أنا اتحطيت في الموقف ده وأخدت سنة عشان أعرف أتكلم في الموضوع وأواجه الإنسان ده، ويوم ما واجهته هو نفسه قالي (آسف، طيب اضربيني، عايزك تضربيني أو تعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن)".

وقالت إنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي ويرون أنه ليس مشكلة، وعقبت قائلة: "بتجربة شخصية، ده مشكلة".

ودعت إلى إطلاق حملة لتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي في مصر، وقالت: "الاغتصاب الزوجي حتى السبعينيات لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الزوج يمتلك زوجته، لكن الأمر تغير هناك"، وطالبت بالتحرك لتغيير الوضع، قائلة: "عندي أمل لو فتحنا الموضوع واتكلمنا ممكن نغير القانون".

واختتمت: "عندي أمل إننا لو فتحنا الموضوع واتكلمنا فيه ممكن نعمل حاجة، أنا بيصعب عليّا إني مش عارفة اشتكي".

ومن جانبه؛ قال تميم يونس، في مقطع فيديو نشره عبر "ستوري إنستجرام": "ردا على الحاجات اللي بتسمعوها دلوقتي وبتُنشر في الصحافة بقول للصحفيين.. ده محصلش، ومش هيحصل أبدا أبدا، وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده زييّ زيكم بالظبط، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة زي كده".

وأضاف: "أنا مش هتخذ أي إجراء قانوني غير لما يبقى في تهمة واضحة وصريحة ومقدمة ضدي، وساعتها هتصرف بشكل قانوني ومش هعمل أي حاجة تانية، مش هكرر الأخطاء اللي أنا بقع فيها والناس بتستفزني عشان أقع فيها.. بس كده".

وعلّق الكثير من المشاهير على فيديو ندى عادل، ومن بينهم لاعب الاسكواش رامي عاشور وكتب: "أنت فتاة شجاعة قوية، التحدث بهذه الطريقة قوة كبيرة، ويجب تجريم الاغتصاب الزوجي".