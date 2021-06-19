«المترو»: لجان تفتيش على ارتداء الكمامة داخل الخطوط الثلاثة ضمن الإجراءات الاحترازية

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حملات تفتيش على الخطوط الأول والثاني والثالث للمترو، وذلك للتأكد من ارتداء الكمامة تنفيذ لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل مرفق مترو الأنفاق.



وأضاف "عبدالهادى" فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه لن يتم السماح لأى مواطن دخول مرفق مترو الأنفاق بدون ارتداء الكمامة وذلك حرصا على الوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجان تفتيش على الكمامة إلي جانب ذلك يقوم نظار المحطات بالتأكد من ارتداء المواطنين للكمامة وذلك داخل صالات حجز التذاكر في الخطوط الثلاثة للمترو.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إلي أنه يتم تشغيل الإذاعة الداخلية داخل المترو للتنبيه على الركاب بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، الأمر الذي يلزم تأخير قيام أول قطار باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من غدا فقط.



وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه تتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، وتتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥م.