تجديد حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الآيس بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السيت، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار، وسلاح ناري بمنطقة المعصرة .

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين والواقعة لاستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين، مقيمين بمنطقة دار السلام، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وسلاح ناري، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن تجارتهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.