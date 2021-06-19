السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ادعى علاج كورونا بكوكتيل مخدرات.. كواليس مداهمة القوات الخاصة وكر «خط قنا»

مصرع خط قنا
مصرع خط قنا

كشفت مصادر أمنية لـ"الدستور" عن كواليس نجاح مأمورية رجال القوات الخاصة بقطاع الأمن المركزي في السيطرة على مواجهات مع تاجر المخدرات الشهير بـ"خط قنا" والذي روج  بضاعته على موقع "فيسبوك"، وادعى قدرته على علاج كورونا ببروتوكول "أفيون، حشيش، تامول" في تبادل لإطلاق النار هو وشقيقه، وأسفر ذلك عن مصرعه وإصابة شقيقه 17 سنة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

واستهدفت مأمورية أمنية اشترك فيها ضباط البحث الجنائي بقنا بدعم من مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط المتهم بمنطقه زراعية متاخمة لمنزله بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

لدى استشعار المتهم بالقوات بادر وشقيقه جمال بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفر ذلك عن مصرع العنصر، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فـي 25 جناية بين سرقة بالإكراه، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبدًا، و69 سنة، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات و2 هاتف محمول، كما عُثر على كميه من المخدرات ومبلغ مالي وعثر على رشاش متعدد وبندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة، وتمكن شقيقه من الهرب متخليًا عن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار ضُبطت.

كما نتج عن التعامل إصابة ضابط بالمأمورية، وفـي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصابًا بعيارين ناريين بالقدم اليمنى، وتم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان المتهم الشهير بـ"خط قنا" قد أعلن عن وصفه لعلاج كورونا باستخدام التامول والأفيون والحشيش، وادعى قدرته على توصيل تلك المخدرات للراغبين، وتلا رقم هاتفه المحمول لتلقي مكالمات الزبائن عبر فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قنا خط قنا قرية السمطا علاج كورونا أفيون حشيش تامول مركز دشنا مصرع

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