السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وفد «محلية النواب» يوجه بتوسعة محطة صرف بدمياط: بنعمل للعمر مش سنتين

محافظ دمياط تستقبل
محافظ دمياط تستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتفقد مشروع مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا في محافظة دمياط على مساحة 12 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه والذي تموله وزارة التنمية المحلية.

رافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات المحافظة، فضلا عن اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

واستعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لا سيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال، ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة 200 متر بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن تتم توسعة محطة المعالجة إلى 500 متر بدلا من 200، قائلا: “إحنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو 2 وبعدين نحتاج توسعة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى”. 

وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى 500 متر بدلا من 200، لا سيما أن فارق التكلفة ليس كبيرا من 7 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.

كما شهدت الجولة تفقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ.

وخلال الزيارة شاهدت اللجنة أزمة أراضي الري والبالغ مساحتها 17 فدانا في موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لا سيما أنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.

وأكد مسئولو المحافظة أن هذه الأرض سبق أن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكني، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والري. 

وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.

محافظ دمياط لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب البرلمان المهندس أحمد السجيني

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