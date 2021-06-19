مصادر بـ«السكة الحديد»: تحليل مخدرات لـ٧ آلاف عامل بالهيئة

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه سيتم استكمال الكشف عن العاملين فى الهيئة ضمن حملة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لضبط المخالفين داخل المرفق.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم إجراء الكشف على 7 آلاف عامل داخل السكة الحديد، خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفين داخل المرفق والتعامل الفوري مع من يتعاطي المخدرات.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ على الوجهين البحري والقبلي، وستكون البداية من خلال فئة عاملي المزلقانات والمتواجدين فى أبراج الإشارات وكذلك العاملين فى الورش.

في سياق آخر، شاركت وزارة النقل، المواطنين أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التي قامت بها هيئة السكة الحديد خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

وقالت في بيان لها، إنه تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم و591 مفتاحا، ويتم العمل في تنفيذ أعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم 847 مفتاحا.

وأوضحت وزارة النقل، أنه تم توريد ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة “بلاسر& تيريور” النمساوية، وجار تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل، وسيتم الانتهاء من اتفاقية توريد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال.

وأضافت وزارة النقل أنه جار الانتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد (12) ماكينة جديدة، إعادة تأهيل (30) ماكينة قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة).

كما تمت الاستعانة بـ3 شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة ، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي-إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى (5) شركات، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 يوليو المقبل، للبدأ في تنفيذ الخطة الجديدة.