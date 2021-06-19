منتجة فيلم ستروجينتيا: يسلط الضوء على الحالة الصحية لعمال المناجم

أقيم ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة المنتجة أسترينج تشانديز آفاكيان، عقب عرض فيلم “ستورجينتيا“ للمخرج هوفيج هاكوبيان، أدارها الناقد رامي المتولي.

وتدور أحداث الفيلم في يريفان، حيث يسير الرجال والنساء في منجم ملح أفان، على عمق 230 متر تحت الأرض، حتى يتنفسوا بسهولة، وتحدد الأنشطة البدنية والاستشارات الطبية إيقاع العالم السرمدي لهذا المركز الطبي تحت الأرض، حيث تتقاطع الحياة وتُسرد القصص.

وقالت المنتجة أستريج، إنه كان من المفترض حضور المخرج، لكن بسبب تأجيل المهرجان في المرة الأولى تعثر حضوره، مؤكدة أنه كان حريص على تصوير الفيلم بالمعدات المعتادة رغم صعوبة التصوير في المنجم.

وأوضحت المنتجة، أن ميزانية الفيلم قليلة جدا، لأن المخرج كان يقوم بالتصوير والإخراج والمونتاج، لذلك كانت التكلفة محدودة.

وأكدت أنه تم تصوير الفيلم في 7 أيام فقط بسبب ظروف نتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التسجيل مع عمال المنجم كان سهل، لدرجة أنه المخرج أقام علاقات صداقة مع الحالات.

ونوهت إلى أن المخرج سلط الضوء على الحالة الصحية للعمال أكثر من فكرة العمل نفسه وكيف يعاني العمال من مشاكل مثل “الربو”.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا.

ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.