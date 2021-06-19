السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

طلاب
طلاب

حصلت الدستور على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، ويمكن الاستعلام عنها عبر الموقع من خلال رقم الجلوس فقط، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وتزايدت عمليات البحث على كل محركات البحث في الساعات الماضية، بحثا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور بالشهادة الإعدادية لمعرفة نتيجة جهدهم في الامتحانات الماضية التي كانت في ظروف الجائحة استلزمت بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولي مديرية التعليم بإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في الأيام القادمة وخاصة بعد الانتهاء من اعتماد النتائج النهائية من الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية عبر موقع الدستور ومديرية التربية والتعليم بالشرقية

حصلت الدستور على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ويمكن الحصول عليها من خلال كتابة رقم الجلوس فقط على الرابط التالي (من هنا)

للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 من هنا موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 2021 محافظة الشرقية

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 م بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لأداء امتحان الصف الثالث الاعدادي 2021،  115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 المهني

كما اعتمد المحافظ نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

تفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 للصم

واعتمد المحافظ النتيجة العامة امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 نتيجة الشهادة الاعدادية موقع وزاره التربيه والتعليم محافظ الشرقية مديرية التربية والتعليم بالشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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