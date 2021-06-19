لو عايز تسكن فى أحسن مكان وبأقل تكلفة.. إليك أسعار أحدث المشروعات العقارية فى مصر

أطلقت كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، حملات إعلانية لمشروعات ضخمة شرق وغرب القاهرة خلال الشهور القليلة الماضية، وأصبح العملاء في حيرة لاختيار أفضلها للشراء سواء للسكن أو الاستثمار، ونقدم في التقرير التالي ترتيب أحدث المشروعات العقارية في مصر وفقًا لـ3 معايير وهم؛ أولًا جودة المشروع وتوافر الخدمات، ثانيًا سعر المتر وخطط السداد، ثالثًا خبرة الشركة المطورة وقدرتها على التسليم.

1- مشروع نور

يستحق مشروع نور أن يصبح في صدارة ترتيب أحدث المشروعات العقارية في مصر لتطابق كافة معايير التصنيف على المدينة.



جودة المشروع وتوافر الخدمات

بالنسبة لجودة المشروع وهو المعيار الأول والأهم في الاختيار تخطط مجموعة طلعت مصطفى أن تصبح مدينة نور أول مدينة ذكية خضراء في مصر، وستضم مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة مثل أكبر مجمع خدمات يضم مراكز تسوق عالمية لأشهر سلاسل المطاعم المحلية والعالمية، ومناطق للأطفال ومجمع سينما بالإضافة إلى المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية.

كما ستضم مدينة نور مركز خدمي متكامل تتوافر فيه الخدمات المجتمعية الكبيرة مثل المسجد الجامع، ومبنى إدارة المدينة، البنوك، والعيادات الطبية، وكذلك الصيدليات وغيرها، كما يتوافر بمشروع نور نادي رياضي واجتماعي، وكذلك فندقاً عالمياً ومباني إدارية، بالإضافة إلى 10 مدارس.

مدينة نور

الأسعار وخطط السداد

معيار السعر، وهو معيار يحسم اختيارات العميل غالبًا، يباع سعر المتر في مشروع مدينة نور بقيمة 17 ألف جنيه للمتر بتقسيط على 5 سنوات، وتتيح مجموعة طلعت مصطفى خطط سداد مرنة تصل إلى 15 سنة، علاوة على تعدد الاختيارات السكنية لتشمل شقق واستوديوهات بمساحات مختلفة تبدأ من 63 مترا مربعا ومختلف أنماط الفيلات، كما أتاحت المجموعة خدمة الاطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز إلكترونيًا وسداد دفعة الحجز أون لاين.

مدينة نور

خبرة الشركة المطورة

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة خبرة ضخمة تتجاوز أكثر من 50 عامًا بالسوق المصرية في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها لتمتد تقريبا إلى كافة مناحي الحياة وهو ما جعلها تجذب 850 ألف نسمة بمشروعيها الرحاب ومدينتي.

مدينة نور

2- كارميل

يحل مشروع كارميل بمدينة زايد الجديدة في المركز الثاني بعد مشروع نور، نظرًا لارتفاع سعر المتر بالمشروع وعدم وجود خطط أسعار مرنة مقارنة بـ"نور".

جودة المشروع والخدمات

مشروع كارميل مستوحى من بلدة Carmel-by-the-sea في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم تصميم Karmell على شكل بلدة صغيرة تتميز بأسلوب الحياة السهل والبسيط.

مدينة كارميل بمدينة زايد الجديدة



الأسعار وخطط السداد

يصل سعر المتر بمشروع كارميل 24 ألف جنيه بتقسيط على 7 سنوات بنظام سداد 5% مقدم و5% بعد 3 شهور والباقي أقساط متساوية، ورغم أن خطط السداد غير مغرية إلا أن الشركة أعلنت بيع جميع وحدات المرحلة الأولى خلال اليوم الأول من إطلاق المشروع.

مدينة كارميل بمدينة زايد الجديدة



خبرة المطور

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثثمار-سوديك، من كبرى شركات التطوير العقاري ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون"، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

3- مشروع زد

حل مشروع زد في المركز الثالث بترتيب أحدث المشروعات العقارية في مصر، وتفوق "نور" على "زد" بسبب انخفاض سعر الأول وتقديم خطط سداد مرنة أفضل علاوة على عدم وجود خبرات سابقة لشركة زد في السوق المحلية مقارنةً بمجموعة طلعت مصطفى التي لديها مشروع مماثلة ناجحة، علاوة على أن وحدات زد لن تكون مشطبة.

جودة المشروع والخدمات

زد مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات، بالإضافة إلى المجمع الإداري والعيادات الطبية والنادي الرياضي.

الأسعار وخطط السداد

يصل سعر متر مشروع زد 26 ألف جنيه بمدة تقسيط 6 سنوات، ويرتفع سعر المتر إلى 30 ألف جنيه بمدد سداد تصل إلى 10 سنوات، ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية.

مدينة زد

خبرة المطور

تملك شركة أورا مشروع زد، وهو أول مشاريعها في مصر، وتمتلك تلك الشركة مشروعات بعدة دول مثل لندن، قبرص، غرينادا، باكستان، باستثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وهي مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

مدينة زد

4- بيل في

يتفوق مشروع نور على مشروع بيل في لشركة إعمار مصر في الأسعار وخطط السداد وكذلك الموقع، وهو ما ضمن لمدينة نور المركز الأول.

جودة المشروع والخدمات

يمتاز بل في بوجود وادي أخضر يمتد بطول 1400 متر في أنحاء المشروع، وبحيرة تحيط بها مساحات خضراء، وشاطئ رملي، وناد اجتماعي ورياضي متعدد الأنشطة، ومنطقة مفتوحة للخدمات تضم المتاجر والمطاعم وجود مؤسسة تعليمية.

مدينة بيل فى

- الأسعار وخطط السداد

يصل سعر متر مشروع بيل في 32 ألف جنيه بمدة تقسيط تتراوح بين 6 أو 7 أو 8 حسب المقدم، ويتراوح المقدم بين 6 أو 7 أو 8 سنوات، بأقل مقدم 5% حتى 15%.

- خبرة المطور

تملك شركة إعمار مصر للتنمية، عدد كبير من المشروعات السكنية الناجحة ومنها مشروع "أب تاون كايرو"، "إعمار سكوير"، "مراسي"، " ميفيدا"، "كايرو جيت".