السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم في بني سويف

الدكتورمحمد هاني
الدكتورمحمد هاني غنيم

أصدر الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، القرار رقم (392) لسنة 2021، بإجراء حركة تنقلات محدودة بين قيادات التربية والتعليم ببني سويف.

وشمل القرار تكليف هاني محمد رجائي حسين مدير إدارة الفشن التعليمية "المكلف بالعمل مديراً لإدارة الواسطى التعليمية" للقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف كمال كامل أمين محمد، وكيل إدارة الواسطى التعليمية، للقيام بعمل مدير إدارة تعليم الواسطى.

وتابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال الامتحان النظري للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية (3 و 5 سنوات) والتي بدأت اليوم السبت، وتختتم في الأول من شهر يوليو المقبل،وسط إجراءات مكثفة نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا والتي كان قد سبقها الامتحان العملي منذ 5 يونية الجاري،وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 28 ألف و203 طالباً وطالبة موزعين على 125 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف،التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات ببعض المدارس الفنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، وارتدائها ،والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة وهو 14 طالباً ، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد محافظ بنى سويف بتكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان،مع متابعة تنفيذها،ورصد أية مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

بني سويف محافظة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مديرية التربية والتعليم

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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