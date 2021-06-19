السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط ييجتمع بوكيل الإسكان لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز

لقاء وكيل وزارة الاسكان
لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، لبحث الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الخدمات والمرافق التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والمشروعات التى تتم تحت إشراف مديرية الإسكان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


جاء ذلك بحضور ممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة .
 

واستعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذ لمشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والذى يجرى تنفيذه ببعض مراكز المحافظة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وتحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بالإضافة الى استعراض بعض مشروعات الخدمات والمرافق التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركزى أسيوط والقوصية وفقا لخطة الدولة لاحياء محطات مسار رحلة العائلة المقدسة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.
 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وتلافى الملاحظات قبل تسلم المشروعات من الشركات المنفذة ومراعاة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات الفنية فى تنفيذ الاعمال ومتابعة تنفيذ جميع مراحل العمل ميدانيا ، موجها كافة رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات امام التنفيذ ، لافتا الى جولاته الميدانية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ الاعمال ورصد السلبيات واوجه القصور فى تنفيذ الاعمال وتذليل العقبات امام التنفيذ لسرعة نهو الاعمال وفقا للمواصفات المطلوبة.

 

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة

لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة (1)
لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة (1)
لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة (2)
لقاء وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة (2)
عشوائيات محافظة اسيوط محافظ أسيوط تذليل العقبات المبادرة الرئاسية وزارة الإسكان العائلة المقدسة صندوق تطوير العشوائيات تطوير العشوائيات المناطق العشوائية القيادات التنفيذية حياة كريمه الخدمات والمرافق رحلة العائلة المقدسة

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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