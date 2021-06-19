السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قليل.. وزيرة التضامن تشهد توقيع اتفاقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مبادرة "نور" التابعة لمؤسسة "we care" والتي تهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى إطار دمج ذوي الإعاقة في المجتمع تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص،  موضحة انه تم تدريب عدد من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل، حيث تم وضع خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاثة مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.

وأشارت إلى أن الوزارة، تدعم أشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل (معرض ديارنا،.. وغيرها) من المعارض.

وأوضحت أنه يتم أيضاً دعم الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير أجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وكفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

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