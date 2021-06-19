السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: إصدارات السوق الأولي ترتفع وتسجل 14.9 مليار جنيه خلال أبريل

البورصة
البورصة

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال وإصدارات سندات التوريق إلى 14.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل، مقابل إصدارات بقيمة 6.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 143.2%.

وبلغ إجمالي قيمة اسهم التأسيس نحو 5.8 مليار جنيه لعدد 156 إصدار مقابل 893 مليون جنيه لعدد 22 إصدار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة إرتفاع بلغت 552.3%.

في حين بلغت إجمالي قيمة اسهم زيادة رأس المال نحو 9.1 مليار جنيه لعدد 94 إصدار مقابل 5 مليارات جنيه لـ 31 إصدارًا بنسبة ارتفاع 79.4%.

فيما لم تشهد قيمة إصدارات سندات التوريق أي إصدارات مقابل 172 مليون جنيه لعدد إصدار وحيد.

وكشف تقرير عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات اسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال واصدارات سندات التوريق الى 35.2 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مارس، مقابل اصدارات بقيمة 27.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 26.4%.

وبلغت إجمالي قيمة اسهم التأسيس نحو 3 مليار جنيه لعدد 159 إصدار مقابل 17 مليار جنيه لعدد 186 إصدار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 83.1%.

في حين بلغت إجمالي قيمة اسهم زيادة رأس المال نحو 31.1 مليار جنيه لعدد 123 اصدار مقابل 8.1 مليار جنيه لعدد 100 اصدار بنسبة ارتفاع 281.5%.

فيما سجلت قيمة اصدارات سندات التوريق 1.1 مليار جنيه لعدد اصدار وحيد مقابل 1.8 مليار جنيه لعدد اصدار وحيد بنسبة تراجع 38.9%.

وارتفعت إجمالي قيمة إصدارات اسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال واصدارات سندات التوريق الى 23.7 مليار جنيه خلال (يناير – فبراير 2021)، مقابل اصدارات بقيمة 14.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 63.1%.

وبلغت إجمالي قيمة اسهم التأسيس نحو 8.1 مليار جنيه لعدد 320 إصدار مقابل 3.9 مليار جنيه لعدد 428 إصدار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 106.9%.

في حين بلغت إجمالي قيمة اسهم زيادة رأس المال نحو 13.5 مليار جنيه لعدد 205 اصدار مقابل 9.8  مليار جنيه لعدد 209 اصدار بنسبة ارتفاع 37.8%

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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