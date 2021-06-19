نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن «طلبات العلاج»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن الطلبات المتزايدة والموافقات المبدئية عليها بتجاوز الرصيد المسموح به للعلاج.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الطلبات المتزايدة والموافقات المبدئية عليها بتجاوز الرصيد المسموح به للعلاج.

وشدد على أنه بصفة أساسية لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المقرر للعلاج، منوها إلى أن كان الطلب ينطوي على تجاوز الحد الأقصى أو رفعه يقتصر الأمر على تأشيرة الطبيب، مضيفا: «يرجى من الزملاء أعضاء المجلس عدم التأشير بالموافقة لأن ذلك يحرجني في اتخاذ القرار، وتعرض مثل هذه الطلبات مباشرة علينا عن طريق الموظف المختص».