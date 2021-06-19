تزامنًا مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن دير الملاك ميخائيل بنقادة

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل الذي يلقب برئيس جند الرب والملاك الحارس، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي بمقر مُطرانياتهم تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد الملاك ميخائيل.

وتستعرض الدستور أبرز المعلومات عن دير«الملاك ميخائيل بنقادة»:-

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يقــع ديــر رئيــس الملائكــة ميخائيــل بمنطقــة جبــل بنهــدب ببيريــة الأســاس المقدســة فــي الجنــوب الغربــى لمدينــة نقــادة بمســافة 4 كــم و هــو أول مجموعــة أديــر بريــة الأســاس شــمالً حاليًــا بنعمــة الــرب تــم عمــل الطــرق المؤديــة إلــى الديــر بالأســفلت مــن الناحيــة الشــرقية ناحيــة نقــادة أمــا الطريــق الرئيــسى فهــو الطريــق الصحــراوى القاهــرة أســوان الــذى يقطــع الديــر مــن الناحيــة الغربيــة ممــا ســهل كثيــرًا جــدا علــى الــزوار الوصــول للديــر بمنتهــى الســهولة دون معانــاة

يرجــح بــأن تاريــخ الديــر يرجــع إلــى القــرن الرابــع الميــادى وكان الديــر قديمًــا عامــرًا بالرهبــان منــذ إنشــائه حتــى القــرن الثانــى عشــر الميــادى وتهــدم فــي عــام 1173 م علــى يــد صــاح الديــن الأيوبــى أثنــاء الغــزو المخــرب علــى مملكــة النوبــة ، وبنيــت الكنيســة الحاليــة بالديــر فــي العصــور الوســطى وهــذا يتضــح لنا مــن خبــر رســامة القــس أشــعياء النقــادى علــى كنيســة المــاك ميخائيــل بظاهــر نقــادة بيــد البابــا يؤانــس الـــ13 البطريــرك 94 بتاريــخ الجمعــة الموافــق 11 طوبــة 1224 ش الموافــق 7 ينايــر 1508 م ، وجــددت الكنيســة فــي القــرن الثامــن عشــر

وكان الديــر ذا إتســاع عظيــم ويوجــد بقيــة مــن أثــاره خــارج ســور الديــر ويوجــد أيضًـا فــي الجانــب القبلــى مــن الديــر بحوالــى 50 م تقريبًــا بئــر أثــرى للمــاء مــن العصــر القبطــى خــارج الديــر ويقــال أن هــذا البئــر كان وســط الديــر الدليــل علــى ذلــك هــو وجــود بقايــا مــن المبانــى القديمــة المتهدمــة بجــوار البئــر مــن الطــوب اللبــن مــن نفــس طــوب الكنيســة و بقايــا مــن فــرن القربــان.

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مبانى الكنائس القديمة والحديثة :

ترجــع نشــأتها إلــى العصــور الوســطى تــم تجديدهــا حديثًــاوقــام نيافــة الأنبــا بيمــن و مجموعــة مــن الأحبــار الأســاقفة الأجــاء بتدشــينها فــي الصــوم الأربعينــى المقــدس لعــام 2019 و بهــا عــدد 3 مذابــح ، الأوســط فيهــم باســم المــلاك ميخائيــل ، المذبــح البحــرى باســم الأنبــا ميخائيــل النقــادى وأبينــا ميخائيــل البحيــرى و قــد تــم اكتشــاف جســد الأنبــا ميخائيــل النقــادى بجــوار ثلاثــة مــن المطارنــة غيــر معلومــى الهويــة بجانبــه ، والمذبــح القبلى باســم الأنبــا صموئيــل النقــادى وهــو مــن القــرن الخامــس الميــادى والأنبــا صموئيــل المعتــرف ، كمــا تـم العثــور علــى مغطــس أثــرى يرجــع للقــرن الـــ 14 الميــلادى.

تــم البــدء فــي إنشــاء الكنائس الحديثة بالدير فــي عــام 1997 م علــى مســاحة شاســعة تبلــغ 2500 متــر مربــع حيــث تســع 2300 فــرد وتــم افتتاحهــا بيــد مثلــث الرحمــات قداســة البابــا شــنودة الثالــث فــي عــام 29 / 3 / 2004 م

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و تحتــوى علــى مطعــم ومطبــخ ومبيتــات مســتقلة ويتــم عقــد العديــد مــن المؤتمــرات مــن جميــع أنحــاء الجمهوريــة بهــا ســنويًا

يعتبــر ديــر رئيــس الملائكــة الجليــل ميخائيــل بمثابــة المنفــذ الرئيــس لشــعب نقــادة والقــرى المجــاورة فــي أيــام الاحــاد والمناســبات مثــل شــم النســيم والأعيــاد

يوجــد بالديــر بيــت للخلــوة مميــزًا جــدًا مــن كافــة نواحــى الراحــة والهــدوء ليخــدم زوار الديــر طالبــى البركــة والخلــوة الروحيــة … كمــا يحتــوى الديــر علــى مركــز للحفــاظ علــى التــراث القبطــى الخــاص بالمنطقــة متمثــاً فــي كتــب ومخطوطــات وأيقونــات قبطيــة كمــا يوجــد بالديــر مكتبــة زاخــرة بالكتــب الروحيــة والدينيــة الثمينــة