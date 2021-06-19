السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأفغانى يقيل وزيرى الدفاع والداخلية مع استمرار سقوط مقاطعات فى يد طالبان

الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف غني

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، قرارا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية مع استمرار سقوط مقاطعات في يد طالبان، وفقا لما أوردته قناة «العربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

ففى مارس الماضى أقال الرئيس الأفغاني، وزير الداخلية مسعود أندرابي، بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن في البلاد.

وقال مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان له آنذاك، إنه تم تعيين رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء، قائما بأعمال وزير الدفاع، لحين شفاء الوزير الحالي أسد الله خالد، من مرض يعالج منه منذ شهور.

وأوضح مسئول أمني أفغاني، آنذاك، إن أندرابي فشل في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم وردك، بوسط البلاد، أسفر عن وقوع 9 قتلى من قوات الأمن.

وأضاف أن غني كلف أندرابي منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسئول أيضا عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن في الشهور الأخيرة.

وأفاد مصدر في القوات الجوية الأفغانية بأن الهليكوبتر كانت في مهمة إمداد شملت نقل جثة جندي وجنود مصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24».

وأوضح مصدران لوكالة رويترز للأنباء، أن الطائرة أصابها صاروخ خلال الإقلاع في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد، فيما لم يتضح من أطلق الصاروخ، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى أنها تحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل طاقم الطائرة وأفراد من القوات الخاصة كانوا على متنها.

وفى مارس الماضى، أيضا لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء انفجار قنبلة، في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول.

من جانبها، أشارت قناة طلوع الأفغانية، وفقا لأرقام جمعتها، إلى مقتل 79 شخصا وإصابة 83 آخرين في حوادث أمنية منفصلة في البلاد خلال مارس الماضى.

الرئيس الأفغاني وزيرى الدفاع والداخلية مقاطعات طالبان إقالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

تأييد حبس أحمد فلوكس بتهمة إزعاج رجل أعمال

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت