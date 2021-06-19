الرئيس الأفغانى يقيل وزيرى الدفاع والداخلية مع استمرار سقوط مقاطعات فى يد طالبان

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، قرارا بإقالة وزيري الدفاع والداخلية مع استمرار سقوط مقاطعات في يد طالبان، وفقا لما أوردته قناة «العربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

ففى مارس الماضى أقال الرئيس الأفغاني، وزير الداخلية مسعود أندرابي، بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن في البلاد.

وقال مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان له آنذاك، إنه تم تعيين رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء، قائما بأعمال وزير الدفاع، لحين شفاء الوزير الحالي أسد الله خالد، من مرض يعالج منه منذ شهور.

وأوضح مسئول أمني أفغاني، آنذاك، إن أندرابي فشل في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم وردك، بوسط البلاد، أسفر عن وقوع 9 قتلى من قوات الأمن.

وأضاف أن غني كلف أندرابي منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسئول أيضا عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن في الشهور الأخيرة.

وأفاد مصدر في القوات الجوية الأفغانية بأن الهليكوبتر كانت في مهمة إمداد شملت نقل جثة جندي وجنود مصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24».

وأوضح مصدران لوكالة رويترز للأنباء، أن الطائرة أصابها صاروخ خلال الإقلاع في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد، فيما لم يتضح من أطلق الصاروخ، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى أنها تحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل طاقم الطائرة وأفراد من القوات الخاصة كانوا على متنها.

وفى مارس الماضى، أيضا لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، جراء انفجار قنبلة، في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول.

من جانبها، أشارت قناة طلوع الأفغانية، وفقا لأرقام جمعتها، إلى مقتل 79 شخصا وإصابة 83 آخرين في حوادث أمنية منفصلة في البلاد خلال مارس الماضى.