تدشين مركز «كميت» للتحكيم الدولي الثلاثاء المقبل

تنطلق الثلاثاء المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، فاعليات تدشين مركز “كميت للتحكيم الدولي” بالقاهرة، بحضور ممثلي 6 دول عربية.

ويعد “مركز كميت للتحكيم الدولي”، الأول من نوعة بمصر، فيما يأتي التدشين بمشاركة وتأسيس مجموعة من خبراء القانون والمال والأقتصاد، بهدف فض المنازاعات التي قد تنشأ في ضوء تزايد الإهتمام بتطوير البئية النظامية للقطاع المالي والتجاري والإستثماري بمختلف الدول.

سيتم تدشين “كميت للتحكيم الدولي”، ليكون قبلة فض المنازعات بين الأشخاص الطبعيية والإعتبارية والكيانات الإقتصادية والمؤسسات والحكومات من مختلف دول العالم، فيما يستهدف ” كميت للتحكيم الدولي”، تدريب جيل جديد من الراغبين بالعمل في مجالات التحكيم الدولي، والوساطة والتوفيق،إلي جانب باقي الخدمات التي سيقدمها المركز لكل المهتمين بالشأن القانوني والمالي والتجاري.

فضلا عن السعي نحو التحالف مع مختلف غرف ومراكز وهيئات التحكيم والوساطة الدولية ذات الصلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم بكل شفافية ووضوح ونزاهة وحيادية لمحكمية ووسطائة من مختلف دول العالم المعتمدين بهدف إكتساب الثقة والإحترام كمركز دولي معني بالتجكيم وتطوير آلياته.

يختص المركز بتقديم 3 أنواع من الخدمات المتكاملة، وعلي رأسها خدمات التحكيم الدولي وخدمة الوساطة والتوفيق، وخدمة التوعية والتدريب.

وأعلن مركز “كميت للتحكيم الدولي”، عن تشكيل مجلس أمنائه برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة إستئناف القاهرة، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية الأسبق، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والدكتور ماجد الشربيني رئيس هئية البحث العلمي الأسبق، والسفير عبد الحميد بشري سفير السودان بدولة جيبوتي سابقاً، والدكتور عبد الوهاب الباهي رئيس مركز تونس للتحكيم، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب.

ويضاف تشكيل مجلس إدارة المركز والتي تكونت من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق كرئيس، والدكتور سمير جاويد رئيس المركز المصري للتحكيم الدولي، وعضوية أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

من ناحية آخري أعلن مجلس أمناء مركز كيمت للتحكيم الدولي، عن الرؤساء التنفيذيين لمقراته بالخارج، حيث تولي الدكتور إبراهيم حسن الملا شئون مقر المركز بإمارة دبي، والدكتور سلمان لطفي علي شئون مقر المركز بإمارة أبوظبي والشارقة، والدكتور عبدالوهاب الباهي شئون مقر المركز بتونس، والمستشار فايز صنهات شئون مقر المركز بالكويت، والدكتور عبد الحميد البشري شئون مقر المركز بالسودان، والدكتور محمد الشيدي شئون مقر المركز بسلطنة عمان، ، والمستشار محمد بن عبد الله شئون مقر المركز بالمملكة العربية السعودية.

فيما يأتي الإعلان عن مقرات المركز بالدول العربية الشقيقة وفق نظاق المركز الجغرافي، والذي يمتد لقارات العالم الستة، بهدف جذب أطراف النزاع لما يمتاز المركز من قواعد مرنة وتلبية متطلبات ذوي الشأن، إضافة إلي دور المركز البحثي والعلمي لنشر ثقافة التحكيم في إطار قواعد النظام المحلي والدولي لرفع العبء عن كاهل قضاء الدول الرسمي، ولتحقيق التكامل بين منظومة العدالة الرسمية المنضبطة في إطارها التشريعي والعدالة الموازية المستمدة من سلطان الإرادة والمعضدة من الدساتير والتشريعات من أجل تقدم المجتمعات واستقرار ورخاء الشعوب.