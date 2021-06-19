السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 188 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

ضبط لحوم
ضبط لحوم

شنت إدارة تموين مينا القمح حملة تموينية مكبرة، وتم تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحريرمحضر رقم ٢٢٤٠٩ جنح  صاحب سيارة متنقله لبيع اللحوم المجمدة بمنيا القمح، لحيازته وعرضه لحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١٥٠ كيلو جرام لحوم، ومحضر رقم ٢٤٢٢ جنح ضد  صاحب محل مشويات بمنيا القمح، لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومه منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٢٢ كيلو جرام لحوم.

كما تم تحرير محضر ٢٤٢٤ جنح ضد صاحب محل جزاره بمنيا القمح، لذبح لحوم بلديه خارج السلخانة، وتم التحفظ على ١٦كيلو جرام لحوم، ومحضر ٢٤٢٥ جنح ضد صاحب سوبر ماركت بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار .

جاء ذلك بالإضافة إلى تحرير تقرير مخالفة لمخبز بلدي بميت سهيل لإنتاج خبز ناقص الوزن 15 جرام، وتقرير مخالفة لمخبز بلدي بميت سهيل لإنتاج خبز ناقص الوزن 12 جرام، وتقرير مخالفة ملخبز بلدي بسنهوا لإنتاج خبز ناقص الوزن 9 جرام، وتقرير مخالفة لمخبز بلدي بسنهوا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم تحرير تقارير مخالفة لـ 5 مخابز بلدي بكفر المراغة وسنهوة وكرديدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ولعدم نظافه أدوات العجين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع و مخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
 

بدون ترخيص حملات محافظ الشرقية التجارى السوداء أسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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