«احترسوا».. 6 معلومات عن السمكة التى تتغذى على الأعضاء التناسلية للرجال

تمكن صياد سويدي في الساحل الجنوبي للبلاد من الإمساك بسمكة غريبة تمتلك عضة خطيرة للرجال فقد وقعت بعض الحوادث التي تأذي فيها العضو الذكوري لسابحين غير حذرين بسببها.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن تلك السمكة:.