السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«احترسوا».. 6 معلومات عن السمكة التى تتغذى على الأعضاء التناسلية للرجال

سمكة الباكو
سمكة الباكو

تمكن صياد سويدي في الساحل الجنوبي للبلاد من الإمساك بسمكة غريبة تمتلك عضة خطيرة للرجال فقد وقعت بعض الحوادث التي تأذي فيها العضو الذكوري لسابحين غير حذرين بسببها.

وفي السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن تلك السمكة:.

  • تعرف باسم أسماك "الباكو".
  • توجد أسماك «الباكو» وهي نوع من أسماك البيرانا التي تشتهر بأسنانها «الشبيهة بالإنسان» في حوض نهر الأمازون، وهي الأولى من نوعها في المياه الأوربية.
  • أوضح هنريك كارل، من متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك، أن هذه السمكة لا تشكل خطرًا على البشر غالبًا باستثناء حوادث فردية.
  • وقعت حوادث بسببها في دول أخرى، مثل بابوا غينيا الجديدة ، حيث تعرض بعض الرجال للعض في خصيتيهم.
  • يزيد خطر هذه السمكة الغريبة على الغواصين النحيفين من الذكور، وتعضهم هذه السمكة لأنها تكون جائعة فقط، وهذا ما يكون في مستوى نظرها في المياه.
  • هذه الأسماك المفترسة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة في المناخات الباردة في المملكة المتحدة.

 

أسماك الباكو البلطيق تحذير المياه الباردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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