السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات في اسوان - سوهاج

قطار روسي
قطار روسي

شاركت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اخر تحديث  المواعيد من اسوان سوهاج والعكس ومنها:
 

قطار 81 مميز الساعه 4:30 فجرا

قطار 2011 مكيف الساعة 5:15 صباحا

قطار 981 vip الساعة 5:30  صباحا

قطار 983 مكيف الساعة 7:30  صباحا

قطار 1005 روسي الساعة 11:30 صباحا وتم إيقافه من يوم 22.

قطار 163 روسي الساعة 12:00  ظهرًا وابتداءا من يوم 24 تم تعديل موعده إلى 12:30 ظهرًا

قطار 1013 روسي الساعة 1:50 ظهرًا

قطار 2013 مكيف الساعة 2:30 ظهرًا

قطار 2007 vip الساعة 3:15 ظهرًا

قطار 2015 vip الساعة 4:00 عصرًا

قطار 1903 مكيف الساعة 5:00 عصرًا

قطار 1015 روسي الساعة 5:30 عصرًا

قطار 2009 vip الساعة 6:10 مساءا

قطار 187 روسي الساعه 6:30 مساءا

قطار 1009 روسي الساعة 7:20 مساء

قطار 997 مكيف الساعة 8:45 مساءا

قطار 89 مكيف الساعة 9:05 مساءا

قطار 989 مكيف الساعة 11:00 مساءا

قطار 1011 روسي الساعة 11:20 مساء

قطار 91 مميز الساعة 11:30 مساءا

قطار 833  روسي الساعة 12:10  صباحا


 80 روسى من يوم 26/5   و81 روسى من يوم 28/5


 

مواعيد من سوهاج إلى أسوان:
 

قطار 980 vip الساعة 3:10 عصرا
 

قطار 2010 مكيف الساعة 4:25 عصرًا

 

قطار 1004 روسي الساعه 4:45 عصرًا

  

قطار 80 روسي الساعه 5:55 مساءا

 

قطار 982 مكيف الساعة 7:15 مساءا

 

قطار 164 روسي الساعة 11:00 مساءا

 

قطار 2006 vip الساعة 11:50 مساء


 

قطار 2012 مكيف الساعة 12:20 بعد منتصف الليل

يلية
 

قطار 988 مكيف الساعة 1:40بعد منتصف الليل

 

قطار  1014 روسي الساعه 1:50 بعد منتصف  الليل

 

قطار 188 روسي الساعه 3:00 بعد منتصف الليل

 

قطار 88 مكيف الساعه 3:20 بعد منتصف الليل

 

قطار 2014 vip الساعه 3:40 ليلا

 

قطار 1012 روسي الساعه 4:20 فجرًا


 

قطار 996 مكيف الساعه 5:00 فجرًا

 

قطار 2008 vip الساعه 5:20 فجرًا


 

قطار 1008 روسي الساعه 6:15  صباحا

 

قطار 90 مميز الساعه 6:30 صباحا

 

قطار 1902 مكيف الساعه 7:05 صباحا

 

قطار 1010 روسي الساعه 7:25 صباحا

السكة الحديد أسوان سوهاج مواعيد القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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