السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات في اسوان - سوهاج

شاركت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اخر تحديث المواعيد من اسوان سوهاج والعكس ومنها:



قطار 81 مميز الساعه 4:30 فجرا

قطار 2011 مكيف الساعة 5:15 صباحا

قطار 981 vip الساعة 5:30 صباحا

قطار 983 مكيف الساعة 7:30 صباحا

قطار 1005 روسي الساعة 11:30 صباحا وتم إيقافه من يوم 22.

قطار 163 روسي الساعة 12:00 ظهرًا وابتداءا من يوم 24 تم تعديل موعده إلى 12:30 ظهرًا

قطار 1013 روسي الساعة 1:50 ظهرًا

قطار 2013 مكيف الساعة 2:30 ظهرًا

قطار 2007 vip الساعة 3:15 ظهرًا

قطار 2015 vip الساعة 4:00 عصرًا

قطار 1903 مكيف الساعة 5:00 عصرًا

قطار 1015 روسي الساعة 5:30 عصرًا

قطار 2009 vip الساعة 6:10 مساءا

قطار 187 روسي الساعه 6:30 مساءا

قطار 1009 روسي الساعة 7:20 مساء

قطار 997 مكيف الساعة 8:45 مساءا

قطار 89 مكيف الساعة 9:05 مساءا

قطار 989 مكيف الساعة 11:00 مساءا

قطار 1011 روسي الساعة 11:20 مساء

قطار 91 مميز الساعة 11:30 مساءا

قطار 833 روسي الساعة 12:10 صباحا



80 روسى من يوم 26/5 و81 روسى من يوم 28/5





مواعيد من سوهاج إلى أسوان:



قطار 980 vip الساعة 3:10 عصرا



قطار 2010 مكيف الساعة 4:25 عصرًا

قطار 1004 روسي الساعه 4:45 عصرًا

قطار 80 روسي الساعه 5:55 مساءا

قطار 982 مكيف الساعة 7:15 مساءا

قطار 164 روسي الساعة 11:00 مساءا

قطار 2006 vip الساعة 11:50 مساء





قطار 2012 مكيف الساعة 12:20 بعد منتصف الليل

يلية



قطار 988 مكيف الساعة 1:40بعد منتصف الليل

قطار 1014 روسي الساعه 1:50 بعد منتصف الليل

قطار 188 روسي الساعه 3:00 بعد منتصف الليل

قطار 88 مكيف الساعه 3:20 بعد منتصف الليل

قطار 2014 vip الساعه 3:40 ليلا

قطار 1012 روسي الساعه 4:20 فجرًا





قطار 996 مكيف الساعه 5:00 فجرًا

قطار 2008 vip الساعه 5:20 فجرًا





قطار 1008 روسي الساعه 6:15 صباحا

قطار 90 مميز الساعه 6:30 صباحا

قطار 1902 مكيف الساعه 7:05 صباحا

قطار 1010 روسي الساعه 7:25 صباحا