السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صاحب القصة المؤلمة .. مالا تعرفه عن الفنان الراحل سيد مصطفى

سيد مصطفى
سيد مصطفى

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية ، خبر وفاة الفنان سيد مصطفى من خلال بوست نشره على صفحته الشخصية  قائلا من خلاله :" الدوام لله ..سيد مصطفى " .

الدستور ترصد معلومات عن الفنان الراحل 

- توفي عن عمر يناهز 65 عاما، ولد سيد مصطفى عام 1955

-بدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بالمشاركة في فيلم "مكان للحب خطايا الحب"، بطولة ميرفت أمين ومحمود عبد العزيز عام 197.

،ثم شارك في مسلسل لعبة التفكير عام 1978 مع الفنان أبو بكر عزت وأمين الهنيدي، وفي نفس العام، شارك في فيلم "انتبهوا أيها السادة" بطولة الفنان محمود ياسين وحسين فهمي.

-اشتهر سيد مصطفى في أعماله  بشخصية الضابط التي قدمها في أكثر من عمل وتميز فيها

-قدم العديد من الأفلام السينمائية ومنها : "الجحيم، لن اغفر ابداً، المشبوه، غريب في بيتي، حسن بيه الغلبان، العوامة رقم 70، وحوش الميناء، السادة المرتشون، بيت القاصرات، واحدة بواحدة، تزوير في أوراق رسمية ، إعدام ميت، كراكون في الشارع، القطار، النمر والأنثى، المرأة الحديدية، العملاق".

- كما قدم العديد من المسلسلات منها: "الماضي يأتي غداً، عائلة الأستاذ شلش، ضمير أبلة حكمت، رحلة أبو الوفا، ليالي الحلمية، العرضحالجي، عصر الفرسان، ذئاب الجبل، رأفت الهجان، البيت الكبير، يوميات ونيس، شارع المواردي، على باب الوزير".

 - كان  آخر أعماله من خلال مسلسل "فرصة تانية " مع الفنانة ياسمين صبري في رمضان قبل الماضي

قصة مؤلمة فى حياة الفنان الراحل

يذكر أنه منذ عامين نشر أحد الصحفيين منشورا على فيس بوك عن معاناة وتدهور الأحوال المادية والصحية للفنان سيد مصطفى، وأنه لا يعمل منذ سنوات، ويعاني من مشكلة في القلب، ولا يملك ثمن المواصلات، وانتشرت القصة سريعًا مع مطالبات من نقابة المهن التمثيلية بالتحرك لمساعدة الفنان ماديًا وصحيًا

رد نقابة المهن التمثيلية

ورد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأمر، وأكد أن الواقعة قديمة منذ 2015، وأن سيد مصطفى ليس عضوًا بالنقابة، نظرًا لأنه لديه عمل آخر غير التمثيل، وعلى الرغم من ذلك تواصلت النقابة معه في 2015، وأشار زكي إلى أن سيد مصطفى هو المسؤول عن انتشار هذه التدوينة، وإن كانت الواقعة صحيحة على الرغم من أنها مُكررة حيث حدثت في 2015؛ فليتفضل الفنان سيد مصطفى لمقر النقابة وسنحاول البحث عن حل لأزمتها.

وقال أشرف زكي في تصريحات مع الإعلامي وائل الإبراشي :"ان الفنان سيد مصطفى  يعمل في وظيفة مهمة في وزارة الاتصالات بياخد معاش كويس ويعيش حياة كريمة، والقصة المتداولة دي من 5 سنوات.. والنقابة لا تتأخر عن أحد سواء كان عضو أو غير عضو".

الفنان سيد مصطفى وفاة نقابة المهن التمثيلية أشرف ذكي الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

«أفشة على الدكة».. تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجى

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

الأمن التونسي يطلق «الغاز» على جمهور الترجي.. واختناق لاعبي الأهلي (صور)

مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع سعر البن يهدد عشاق القهوة

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكواليتى والمردود

بسنت حسن

أنت تستطيع

د.كريمة الحفناوى

قمة مجموعة السبع الصناعية

محمد عبدالعزيز

اكفروا بشيوخكم وتمسكوا بدينكم

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نزاع بين بينيت ونتانياهو حول المنزل الرسمي

حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

سارة شريف يكتب: معارك بينيت