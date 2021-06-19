صاحب القصة المؤلمة .. مالا تعرفه عن الفنان الراحل سيد مصطفى

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية ، خبر وفاة الفنان سيد مصطفى من خلال بوست نشره على صفحته الشخصية قائلا من خلاله :" الدوام لله ..سيد مصطفى " .

الدستور ترصد معلومات عن الفنان الراحل

- توفي عن عمر يناهز 65 عاما، ولد سيد مصطفى عام 1955

-بدأ مشواره الفني في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بالمشاركة في فيلم "مكان للحب خطايا الحب"، بطولة ميرفت أمين ومحمود عبد العزيز عام 197.

،ثم شارك في مسلسل لعبة التفكير عام 1978 مع الفنان أبو بكر عزت وأمين الهنيدي، وفي نفس العام، شارك في فيلم "انتبهوا أيها السادة" بطولة الفنان محمود ياسين وحسين فهمي.

-اشتهر سيد مصطفى في أعماله بشخصية الضابط التي قدمها في أكثر من عمل وتميز فيها

-قدم العديد من الأفلام السينمائية ومنها : "الجحيم، لن اغفر ابداً، المشبوه، غريب في بيتي، حسن بيه الغلبان، العوامة رقم 70، وحوش الميناء، السادة المرتشون، بيت القاصرات، واحدة بواحدة، تزوير في أوراق رسمية ، إعدام ميت، كراكون في الشارع، القطار، النمر والأنثى، المرأة الحديدية، العملاق".

- كما قدم العديد من المسلسلات منها: "الماضي يأتي غداً، عائلة الأستاذ شلش، ضمير أبلة حكمت، رحلة أبو الوفا، ليالي الحلمية، العرضحالجي، عصر الفرسان، ذئاب الجبل، رأفت الهجان، البيت الكبير، يوميات ونيس، شارع المواردي، على باب الوزير".

- كان آخر أعماله من خلال مسلسل "فرصة تانية " مع الفنانة ياسمين صبري في رمضان قبل الماضي

قصة مؤلمة فى حياة الفنان الراحل

يذكر أنه منذ عامين نشر أحد الصحفيين منشورا على فيس بوك عن معاناة وتدهور الأحوال المادية والصحية للفنان سيد مصطفى، وأنه لا يعمل منذ سنوات، ويعاني من مشكلة في القلب، ولا يملك ثمن المواصلات، وانتشرت القصة سريعًا مع مطالبات من نقابة المهن التمثيلية بالتحرك لمساعدة الفنان ماديًا وصحيًا

رد نقابة المهن التمثيلية

ورد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأمر، وأكد أن الواقعة قديمة منذ 2015، وأن سيد مصطفى ليس عضوًا بالنقابة، نظرًا لأنه لديه عمل آخر غير التمثيل، وعلى الرغم من ذلك تواصلت النقابة معه في 2015، وأشار زكي إلى أن سيد مصطفى هو المسؤول عن انتشار هذه التدوينة، وإن كانت الواقعة صحيحة على الرغم من أنها مُكررة حيث حدثت في 2015؛ فليتفضل الفنان سيد مصطفى لمقر النقابة وسنحاول البحث عن حل لأزمتها.

وقال أشرف زكي في تصريحات مع الإعلامي وائل الإبراشي :"ان الفنان سيد مصطفى يعمل في وظيفة مهمة في وزارة الاتصالات بياخد معاش كويس ويعيش حياة كريمة، والقصة المتداولة دي من 5 سنوات.. والنقابة لا تتأخر عن أحد سواء كان عضو أو غير عضو".