حقيقة غلق المقاهي والكافيهات بالتزامن مع مباراة الأهلي والترجي

نفت مصادر أمنية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات، بشأن غلق المقاهي مساء اليوم، بالتزامن مع مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامتها اليوم السبت، مضيفا أن الأمور تمضي بشكل طبيعي وسط إجراءات تأمين تتماشى مع المستجدات الأمنية والإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت المصادر، أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ أي إجراءات حول غلق المقاهي وأن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية نشرت تلك الأنباء التي لا أساس لها من الصحة والتي تدور حول قرار غلق المقاهي والكافيهات أثناء عرض مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وأوضحت المصادر، أن ما تردد حتى الآن مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن أجهزة الأمن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، ومواعيد غلق المقاهي التي أعلنت عنها الحكومة هي التي ستطبق.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم، بستاد رادس في تونس، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل 26 يونيه، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن النادي الأهلي من الصعود إلى دور نصف النهائي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الأهلي بهدفين نظيفين والتعادل في لقاء الإياب بهدف لكل فريق، بينما صعد فريق الترجي التونسي على حساب شباب بلوزداد الجزائري بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء لقائي الفريق بالتعادل بهدفين لكل فريق.