السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتعاشة فنية لمحمد هنيدي بفيلمين وبرنامج.. اعرف التفاصيل

هنيدي
هنيدي

قرر صناع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدي طرح العمل خلال الأسابيع المقبلة بصيف 2021، وعدم تأجيله للصيف المقبل.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به، وكذلك البرومو الذي يوضح مواجهة محمد هنيدى للزومبي.

فيلم “الإنس والنمس” يجمع محمد هنيدي بالمخرج شريف عرفة، بعد نجاحات كثيرة قدمها الثنائي معاً السنوات الماضية.

وبحسب النقاد، يتوقع أن يحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير نظراً لأنه يحتوي علي جرعة كوميدية كبيرة.

ويدور الفيلم في إطار كوميديا الرعب، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، “منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي”، بجانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

فيلم جديد 

ويستعد الفنان محمد هنيدي  تصوير مشاهده في فيلمه الجديد  “الجواهرجي” مع النجمة منى ذكي.

ويعود هنيدي إلى التعاون من جديد مع الفنانة منى زكي في السينما من خلال فيلم "الجواهرجي"، في ثاني تعاون فني بينهما منذ 23 عامًا.

ومن المقرر انطلاق تصوير العمل مطلع الشهر المقبل عقب انتهاء المخرج إسلام خيري، من التحضيرات النهائية للفيلم، والاستقرار على باقي فريق العمل وأماكن التصوير.

وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي، وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.

برنامج جديد 

وكان القائمين علي  قناة المحور أعلنوا تعاقدهم مع الفنان محمد هنيدي لتقديم برنامج عبر شاشتها، والبدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها هنيدى برنامجا تليفزيونيا.

محمد هنيدي فيلم الانس والنمس فيلم الجواهراجي برنامج علي المحور شريف عرفة دور العهرض السينمائي

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