«المالية» تكشف عن البنود الإيرادية المتأثرة بتداعيات كورونا

كشفت وزارة المالية في موازنة المواطن الصادرة عنها، عن أهم بنود الإيرادات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا والتي جاء على رأسها ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، وضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، وضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم والضرائب على أرباح قناة السويس، وضرائب التجارة الدولية، والرسوم والدمغات وإيرادات الموانئ والقنصليات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، العمل على التوسع فى الإفراج الجمركى بنظام المسار الأخضر، من خلال منح هذه الميزة التحفيزية وغيرها للشركات الملتزمة التى تنضم إلى «القائمة البيضاء» على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، ويتسق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات وميكنتها والتعامل بنظام الشباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأوضح وزير المالية، أن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات في القائمة البيضاء ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

من جهته قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO مصر»، الذى يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستى، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.